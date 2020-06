Watchmen, Tim Blake Nelson: 'Ecco com'è recitare con la maschera'

L'adattamento live action di un fumetto comporta sempre dei problemi di ordine pratico, basti pensare alla realizzazione e alla resa dei costumi. In Watchmen, per esempio, Tim Blake Nelson si è trovato a dover recitare mascherato per interpretare Looking Glass. Una sfida che, come ha raccontato, si è rivelata gratificante.

L'attore non ha dovuto indossare la maschera per ogni scena, ma doverla indossare lo ha portato a riflettere e a compiere scelte stilistiche in grado di andare oltre quelle più ovvie ed abusate.

"Avendo lavorato con la maschera a scuola di recitazione, la cosa più semplice era pensare: Bene, devo indossare la maschera, questo significa implementare la voce e aumentare la gestualità per compensare l'assenza di espressione facciale" ha raccontato a The Wrap. "Ma quello che ho scoperto, invece, è che togliermi il viso mi ha reso imperscrutabile in un modo che ha dato forza al mio personaggio. Per questo motivo dovevo fare di meno, non di più: meno parole, meno movimenti e una voce che anzichè più forte poteva essere più controllata."

L'esperienza, quindi, per Tim Blake Nelson si è rivelata "incredibilmente gratificante per me come attore, anche perché quasi tutti i ruoli che mi è stato chiesto di interpretare in carriera erano l'opposto di questo, stravagantemente stupidi, dinamici e prolissi. Questo è stato più tranquillo, moderato, e aspettavo da tanto di interpretare un personaggio del genere."

Non è ancora certa, intanto, una seconda stagione per Watchmen. Recentemente abbiamo ascoltato i dubbi di Regina King, mentre in questo periodo si parla della serie anche in relazione al movimento Black Lives Matter e alla lotta al razzismo.