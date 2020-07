Watchmen, Tim Blake Nelson: 'Specchio doveva avere una backstory diversa, ecco quale'

Si torna a parlare dell'originale poliziotto interpretato da Tim Blake Nelson: dopo aver scoperto come è stata creata la maschera in Watchmen, vi segnaliamo questa interessante intervista in cui discute dell'origine del suo personaggio.

L'attore ha rivelato alcuni dettagli della sua parte con i giornalisti di Entertainment Weekly, rivelando di aver girato i primi tre episodi pensando che il suo personaggio avesse una backstory diversa: "Era completamente diversa. Non voglio rivelare troppi dettagli, ma era incentrata su una relazione mista che è finita molto male. Mi piaceva molto come storia, anche il mio è un matrimonio misto e ho tre figli, per questo sento molto vicine a me queste questioni. La mia relazione è felice, e credo che lo sarà anche in futuro, mentre quella di Wade no, e ha cambiato completamente la sua vita".

Continua poi spiegando che Damon Lindelof ha deciso di cambiare questa backstory, ma non tanto da rivoluzionare il personaggio: "Grazie alla bravura di Damon, questo cambiamento era compatibile con lo stile che avevo dato a Wade, era coerente con tutte le decisioni prese prima ed è tutto merito degli scrittori e di Damon, nonostante abbiano cambiato completamente la storia d'origine del personaggio, questo non è stato fatto a scapito dell'attore. Per questo ero molto felice di interpretare Wade, anche con una backstory diversa".

