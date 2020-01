Watchmen trionfa ai Critics' Choice Award con Regina King e Jean Smart

Che Watchmen sia stata una delle serie più acclamate dello scorso anno è un dato di fatto: la creatura partorita dalla mente di Damon Lindelof sulla base dell'iconica graphic novel di Alan Moore è stata un vero successo di pubblico e critica, come dimostrano i premi che lo show continua a ricevere.

Le nomination agli NAACP Image Award annunciate poche ore fa, ad esempio, hanno visto la candidatura di Watchmen per più categorie di rilievo, come Miglior serie drammatica, Miglior sceneggiatura per una serie drammatica, Miglior attrice protagonista e Miglior attrice non protagonista.

Proprio da queste ultime due è invece arrivata una duplice soddisfazione dai Critics' Choice Award, che hanno infatti premiato Regina King come Miglior attrice protagonista in una serie drammatica e Jean Smart come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

King e Smart sono state effettivamente tra le interpreti che più si sono messe in mostra nello show HBO, interpretando rispettivamente la protagonista Angela Abar e Spettro di Seta (aka Laurie Blake), personaggio già presente nel romanzo di Moore.

Riconoscimenti ufficiali a parte, le soddisfazioni per la serie di Lindelof arrivano anche in altri modi: pare, infatti, che insieme a Fleabag Watchmen sia stata la serie preferita di Barack Obama lo scorso anno.