Watchmen: ecco la vera storia dell'inquietante scena iniziale

La serie scritta da Damon Lindelof è finalmente arrivata: dopo l'ottimo esordio di Watchmen su Rotten Tomatoes, i fan hanno potuto vedere la prima puntata dello show, che si apre con un importante, ma poco conosciuto, evento storico. Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler dell'episodio iniziale.

Siamo a Tulsa, in Oklahoma, nel 1921. Vediamo un bambino insieme alla sua famiglia mentre si trovano al cinema, quello che sembrava un momento di pace viene interrotto, quando dei membri del KKK iniziano ad attaccare e uccidere tutte gli afroamericani presenti nella città, questo porta la famiglia e il bambino a fuggire e rifugiarsi in un vicino garage. La telecamera ci mostra anche degli aerei che lanciano delle bombe incendiarie sui malcapitati presenti nelle strade della cittadina.

Purtroppo non si tratta di un evento inventato, ma è la trasposizione cinematografica del "Black Wall Street Massacre". Tutto inizia quando, di fronte alle accuse di aggressione mosse nei confronti di un ragazzo afroamericano di 17 anni, una folla inferocita si ritrova davanti al tribunale. Nella città iniziano a circolare voci che il ragazzo è stato linciato dai residenti, questo porta alla reazione dei cittadini di colore, reazione che culmina in una lotta tra i due gruppi che provoca più di dieci morti.

Dei cittadini iniziano quindi ad attaccare e incendiare il ricco quartiere afroamericano di Greenwood a Tulsa, in cui erano presenti numerosi imprenditori che erano riusciti ad accumulare una discreta fortuna. La folla bloccò l'intervento dei vigili del fuoco, mentre secondo numerosi testimoni degli aerei privati iniziarono a sganciare bombe sulla persone in fuga. Dopo 16 ore Greenwood non esisteva più, e i morti sono stati stimati tra i 100 e i 300. L'evento venne nascosto dai libri scolastici del luogo, finché una commissione governativa del 2001 non volle fare chiarezza su quanto successo.

Non rimane che aspettare per vedere quale è stato l'effetto di questa tragedia nella serie di Damon Lindelof, nel frattempo vi lasciamo con la nostra video anteprima di Watchmen.