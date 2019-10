Watchmen: ecco la nostra video-anteprima, in attesa del debutto della serie

Watchmen è stata tra le protagoniste del Comic Con di New York, dove è stata mostrata la première della serie, che ha ottenuto le reazioni entusiaste dei fan. In effetti, la serie segna uno dei punti più alti della carriera di Damon Lindelof, creatore di show di culto come Lost e The Leftovers, come potete vedere nella nostra video-anteprima.

Abbiamo avuto modo di vedere i primi sei episodi della serie targata HBO (in arrivo in Italia su Sky Atlantic il 21 ottobre) e l'impressione è che lo sceneggiatore abbia fatto un altro centro, confermando tutte le sue abilità nel tessere storie capaci di raccontare al meglio la psicologia dei personaggi e di affrontare temi che incontrano fantascienza, spiritualismo, grottesco e surreale. Trovate il video in cima alla notizia.

Watchmen si basa sul fumetto culto ideato da Alan Moore ed è di fatto un sequel dell'opera originale, frutto del grande amore che Lindelof ha sviluppato nei suoi confronti.

Molti dei dettagli restano avvolti dalla nebbia, anche a causa della volontà degli autori di far trapelare il meno possibile in modo da non rovinare la sorpresa ai fan.

Il primo episodio sarà intitolato It's Summer and I'm Running Out of Ice e l'emittente americana ne ha pubblicato la sinossi.



Questa prima stagione di Watchmen sarà autoconclusiva, anche se non è esclusa la possibilità di esplorare ancora l'universo narrativo.