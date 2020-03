Watchmen diventa Washmen: il cast della serie HBO invita i fan a lavarsi le mani

Watchmen per il sociale: il cast della serie tv di Damon Lindelof targata HBO invita tutti a lavarsi le mani con cura in un video intitolato... Washmen.

Ok la quarantena, ma se non ci laviamo bene le mani dove andremo a finire?



Regina King, Tim Blake Nelson, Yahya Abdul-Mateen II e altri membri del cast di Watchmen, la miniserie di HBO creata da Damon Lindelof e basata sull'opera di Alan Moore e Dave Gibbons, hanno girato un video, ognuno da casa propria, per invitare i fan della serie a fare del loro meglio per prevenire il diffondersi della pandemia.



Passaggio essenziale: lavarsi correttamente le mani.



Il filmato, condiviso da uno degli sceneggiatori dello show, Jeff Jensen, comprende tra gli altri anche un tanto esilarante quanto ansiogeno conteggio fino a 20 da parte di Regina King, che si va ad unire alla quadrupla interpretazione di Mr. Phillips da parte di Tom Wilson, al farfugliato "il COVID-19 esiste davvero" di Tim Blake Nelson nei panni di Wade Tillman, e agli spezzoni registrati dal lussuoso bagno di Jean Smart.



La prima stagione di Watchmen ha ricevuto critiche positive da parte di stampa e pubblico, e siamo in attesa di scoprire quale sarà il futuro dello show. Damon Lindelof ha recentemente affermato di non avere ancora nessuna idea per una seconda stagione.