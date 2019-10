Watchmen: Yahya Abdul-Mateen II parla del suo ruolo nella serie

Le prime reazioni della stampa a Watchmen sono state più che positive, confermando l'elevata qualità del lavoro di Damon Lindelof e la grande bravura del cast. Yahya Abdul-Mateen II ha parlato di come ha affrontato le altissime aspettative attorno al suo ruolo.

Parlando ai microfoni di Variety durante la premiere della serie TV, l'attore ha dato il suo parere su questa importante esperienza: "Quando si lavora con HBO, con Regina King, tutto il cast è eccelso, per questo le aspettative sono molto alte. Dovevamo confrontarci anche con un'opera precedente, un film e una graphic novel". Ma sembra che Yahya non senta la pressione e il nervosismo per le grandi aspettative dei fan: "Alle persone piacerà molto. Hanno amato Watchmen di Zack Snyder, Watchmen di Alan Moore e vogliono amare anche la nostra versione di Watchmen. Sarà molto divisivo, la gente lo guarderà perché vuole qualcosa di speciale e vogliono che sia bello. A qualcuno piacerà e a qualcun altro no, ma tutti lo vedranno e ne parleranno. Sono molto entusiasta".

La serie andrà in onda a partire dal prossimo 20 ottobre, in Italia sarà possibile vedere le puntate sul canale Sky Atlantic, infine se non la avete ancora letta, vi lasciamo con la nostra anteprima delle prime sei puntate di Watchmen.