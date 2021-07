Waterworld, in sviluppo la serie sequel del cult con Kevin Costner!

Dopo oltre 25 anni dall'uscita di Waterworld nelle sale, la storia del film post-apocalittico con protagonista Kevin Costner si prepara ad espandersi grazie all'arrivo di una serie sequel messa in cantiere dal produttore John Davis.

Secondo quanto riportato da Collider, Davis e il suo partner di produzione John Fox stanno sviluppando il progetto con Dan Tratchtenberg che si occuperà della regia. Quest'ultimo è noto principalmente per aver diretto 10 Cloverfield Lane ed è attualmente al lavoro sul quinto film di Predator, intitolato Skulls e prodotto sempre dalla coppia Davis-Fox.

"Sarà ambientata 20 anni dopo il film. Tutti quei personaggi, 20 anni dopo. Non siamo ancora sicuri al 100% dell'approccio allo show. Ma sicuramente in questo momento ci troviamo alle prime fasi di sviluppo", ha dichiarato Fox, che è partner della Davis Entertainment da ormai quasi un decennio. "Stiamo reimmaginando il film per la versione in streaming. Per ora stiamo lavorando alla serie con Universal Television, ma pensiamo che abbia già una casa". Con quest'ultimo commento, essendo coinvolta Universal, è probabile che il produttore si stesse riferendo al servizio streaming Peacock.

Diretto da Kevin Reynolds, l'originale Waterworld vede Kevin Costner nei panni di un vagabondo senza nome che naviga attraverso una Terra completamente sommersa in seguito allo scioglimento della calotta polare. Il marianio, il cui corpo è mutato per adattarsi all'ambiente, accetta con riluttanza di aiutare una donna e una giovane ragazza a cercare la terraferma mentre lottano contro la fama e cercando di sfuggire a un gruppo di fuorilegge guidati da Dennis Hopper.