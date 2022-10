Watson: Sherlock Holmes è morto, arriva la serie tv dedicata all'iconica spalla

In attesa di Sherlock Holmes 3, prossimo film di Warner Bros con Robert Downey Jr e Jude Law, il longevo franchise di Sherlock Holmes si prepara ad espandersi ulteriormente con una serie televisiva dedicata a Watson, il fedele socio dell'iconico investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle.

Come riportato da Deadline, la nuova serie TV sarà prodotta da Kaplan Entertainment e CBS Studios, ed è descritta come un dramma medico con elementi polizieschi scritto da Craig Sweeny, lo stesso Craig Sweeny che ha lavorato per cinque anni ad un'altra popolare serie tv di CBS dedicata a Sherlock Holmes, Elementary (tuttavia non ci sarà alcuna correlazione tra le due serie tv). La storia di Watson è ambientata dopo la morte di Sherlock Holmes, ucciso per mano del machiavellico Moriarty: il dottor John Watson riprende la sua carriera medica come capo di una clinica dedicata al trattamento di malattie rare. La sua vecchia vita di investigatore, però, non è finita: Moriarty è ancora là fuori...

Nella saga letteraria, Arthur Conan Doyle 'uccide' Sherlock durante una battaglia con Moriarty nel racconto del 1893 "The Final Problem", ma la popolarità incredibile del personaggio costrinse lo scrittore a fare marcia indietro e per accontentare i fan il grande detective venne 'riportato in vita' in una storia successiva. Da allora Sherlock Holmes ha attraversato i decenni e i secoli, e il suo franchise cinematografico e televisivo oggi è più florido che mai: ricordiamo ad esempio che, oltre all'attesissimo Sherlock Holmes 3, Warner Bros sta anche sviluppando due di spin off di Sherlock Holmes per HBO Max, in collaborazione con Robert Downey jr.

Al momento non ci sono notizie di casting sulla serie Watson di CBS, quindi se siete fan dell'opera di Conan Doyle e siete curiosi di questa nuova serie, rimanete sintonizzati.