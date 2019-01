Wayne: online un nuovo trailer della serie YouTube Originals

YouTube ha diffuso un nuovo trailer di Wayne, nuova serie originale prodotta da Rheese Res e Paul Wernick, sceneggiatori del primo Deadpool. Lo show, composto da 10 episodi, sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati al servizio premium a partire dal prossimo 16 gennaio.

Il video si focalizza sulla relazione tra Wayne e Del e sui conflitti che andranno a danneggiarla. La storia ruota attorno racconta alla cruda e talvolta sanguinosa storia di un giovane che parte in sella alla sua motocicletta assieme alla ragazza di cui è innamorato per riprendersi l'automobile (una Pontiac Trans Am del 1978) rubata al padre quando questi era ancora in vita. Ad interpretare il protagonista che dà il titolo allo show ci penserà Mark McKenna, mentre Del sarà interpretata da Ciara Bravo.

La nota piattaforma di streaming si sta dedicando alla produzione di numerosi contenuti originali, tra cui Weird City, serie antologica a metà tra il comedy e il genere fantascientifico, prodotta da Jordan Peele, regista dell'acclamato Get Out.

Alle serie originali del catalogo si aggiungono anche dei film, tra cui Viper Club, thriller con protagonisti i vincitori del premio Oscar Susan Sarandon e Matt Bomer.