We Are Who We Are, amicizia ed estate nel trailer della serie Sky ed HBO di Guadagnino

Sky ed HBO hanno finalmente diffuso online il primo e bellissimo full trailer ufficiale dell'attesa We Are What We Are, serie televisiva di stampo drammatico e adolescenziale scritta e diretta dal blasonato Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Suspiria) e ambientata in Italia, in una calda estate nostrana.

Tra i produttori figurano Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, oltre a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril. We are who we are è scritta dallo stesso regista di Chiamami col tuo nome, insieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri.

La serie è descritta come una storia di formazione, che ha per protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. I temi trattati sono quindi l'amicizia, i primi amori e più in generale i misteri dell'adolescenza.

Fanno parte del cast, tra gli altri, Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamón, la spelndida Chloë Sevigny, Alice Braga, Tom Mercier, Spence Moore II, Corey Knight, Francesca Scorsese, Sebastiano Pigazzi e Beatrice Barichella. Le riprese di We are who we are erano iniziate poco più di un anno fa.



La serie è sicuramente tra i progetti di punta di Sky Atlantic e anche di HBO, e andrà in onda in Italia a partire dal prossimo 9 ottobre 2020. Non vediamo l'ora di vederla.