We Are Who We Are: Chloë Sevigny si unisce al cast della serie di Luca Guadagnino

L'attesa serie TV targata HBO si arricchisce di un cast d'eccezione. Dopo aver annunciato l'inizio delle riprese di We Are Who We Are, ecco che l'azienda statunitense rivela i nuovi nomi che si sono aggiunti all'opera diretta da Luca Guadagnino.

Nella storia troveremo l'attrice candidata ad un Oscar Chloë Sevigny, già presente nello show targato HBO Big Love, parte che gli è valsa un Golden Globe. Insieme a lei, vedremo Alice Braga, conosciuta per i suoi ruoli in Queen of the South e Io sono Legenda e Jack Dylan Grazer, salito alla ribalta per la sua interpretazione in It e Shazam!.

Nella serie, girata in Italia e frutto di una collaborazione tra Sky e HBO, verrà raccontata il percorso di crescita di due giovani ragazzi americani Fraser Wilson e Caitlin Harper, trasferiti insieme alla famiglia in una base militare statunitense in Italia. Qui impareranno ad affrontare le prime difficoltà della vita e cercheranno di accettare la propria identità, diversa dagli standard imposti dalla società.

Se cercate ulteriori informazioni sulla troupe che lavorerà sull'opera di Luca Guadagnino, ecco la notizia con il cast di We Are Who We Are, ricordiamo che lo show sarà composto da 8 puntate, dalla durata di un'ora. Il regista palermitano si occuperà di dirigere il finale e i primi 3 episodi, se ancora non conoscete lo stile dell'acclamato artista, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Suspiria, remake del film di Dario Argento.