We Are Who We Are: I protagonisti della serie Sky-HBO si mostrano nei character poster

Dopo aver visto il primo trailer di We Are Who We Are, nuova produzione di Sky ed HBO su cui ha lavorato come sceneggiatore e regista anche Luca Guadagnino, vi segnaliamo i primi character poster che ci permettono di conoscere meglio i protagonisti dello show.

Il regista di pellicole quali "Chiamami col tuo nome" e "Suspiria" ha prodotto insieme al gruppo Freemantle una serie che ci racconterà la vita di Fraser, ragazzo quattordicenne timido ed introverso interpretato da Jack Dylan Grazer, che si trasferisce con la famiglia dagli Stati Uniti ad una base militare in Veneto. Lì incontrerà Caitlin, ragazza con il volto di Jordan Kristine Seamon, che vive ormai da anni in Italia e dal carattere completamente diverso da quello di Fraser. Nel corso delle puntate della prima stagione assisteremo alla crescita dei due personaggi, che dovranno affrontare la difficoltà di vivere in un nuovo posto, oltre ai tipici problemi adolescenziali. In calce alla notizia potete trovare i poster che ci permettono di dare un primo sguardo ai vari personaggi che incontreremo nella serie, tra di loro vi segnaliamo la presenza di Chloë Sevigny, oltre ad Alice Braga, Tom Mercier e tanti altri.

Come avete potuto leggere nella nostra notizia sulla data di uscita di We Are Who We Are, la serie sarà disponibile a partire dal prossimo 9 ottobre, in Italia le puntate saranno trasmesse su Sky Atlantic e su NOW TV.