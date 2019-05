We Are Who We Are: riprese imminenti per la prima serie di Luca Guadagino (con HBO)

Come confermato dall'autorevole Variety, Luca Guadagnino è in procinto di cominciare le riprese di We Are Who We Are, la sua prima serie televisiva prodotta e distribuita dalla HBO e da Sky.

A confermarlo è lo stesso regista palermitano che ha specificato che le riprese in questione dovrebbero partire "in un paio di settimane". Guadagnino si trova attualmente al Festival di Cannes dove presenterà in anteprima il suo corto The Staggering Girl, presso la sezione dedicata alla Quinzaine des Réalisateurs.

Parlando del cast, il regista ha anche confermato che "tutti i personaggi provengono dagli Stati Uniti" e che il casting è stato condotto tra Los Angeles, Londra, Africa e Italia. La serie sarà un'originale HBO e Sky ed è prodotta dalla Wildside, con i diritti internazionali controllati da Fremantle.

Insomma, un cammino niente male per Guadagnino, nonostante il pesante flop di Suspiria, da pochi giorni su Amazon Prime Video, specialmente considerato l'Oscar conquistato con Chiamami col tuo nome e il relativo successo di pubblico.

We Are Who We Are sarà ambientata in Italia e seguirà le vicende di due ragazzi di 14 anni chiamati Fraser Wilson e Caitlin Harper. Fraser è un adolescente distaccato che proviene da New York; il primo episodio inizierà in una base militare italiana (dove Fraser vive con la madre appena promossa Colonnello) con il ragazzo che cercherà di adattarsi alla sua nuova vita mentre sperimenterà i confusi sentimenti dovuti alla sua identità. Dopo aver conosciuto altri bambini incontrerà Caitlin, e i due intraprenderanno un periodo di auto-scoperta durante l'estate. Il personaggio di Caitlin è difficile da descrivere: è molto bella, a volte critica e poetica. Negli ultimi quattro anni, vissuti alla base con il padre militare e sua madre, ha imparato a cacciare ed usare un fucile semiautomatico da suo padre; è inoltre un'ottima kickboxer.