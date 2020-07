We are who we are, la serie di Luca Guadagnino arriva su Sky: ecco quando

Uno dei registi più apprezzati al cinema negli ultimi anni, Luca Guadagnino, è pronto a fare il suo debutto in una serie tv con We are who we are, in arrivo il prossimo ottobre su Sky e in streaming su NOW TV. Si tratta di una serie Sky Original coprodotta da Sky e HBO, di cui Guadagnino è showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista.

Tra i produttori figurano Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, oltre a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d’Eril. We are who we are è scritta dallo stesso regista di Chiamami col tuo nome, insieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri.

La serie è descritta come una storia di formazione, che ha per protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. I temi trattati sono quindi l'amicizia, i primi amori e più in generale i misteri dell'adolescenza.

Fanno parte del cast, tra gli altri, Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamón, Chloë Sevigny, Alice Braga, Tom Mercier, Spence Moore II, Corey Knight, Francesca Scorsese, Sebastiano Pigazzi e Beatrice Barichella. Le riprese di We are who we are erano iniziate poco più di un anno fa. In calce alla news è possibile vedere anche un breve teaser, della durata di circa una ventina di secondi.