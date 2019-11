Ecco We're Here: il nuovo show HBO che vedrà protagonista il mondo drag

Paillette, ciglia finte e trucco: per quante ne abbiate non saranno mai abbastanza... almeno non per una drag queen. Proprio loro saranno al centro di We're Here!, il nuovo reality targato HBO che affiancherà RuPaul's Drag Race (presto in versione britannica con Masie Williams nel ruolo di giudice) negli show di genere.

L'azienda statunitense ha commissionato ben sei episodi, che daranno vita ad un reality dai toni LGBTQ+ come non se n'erano mai visti. Con RuPaul's abbiamo visto scendere in campo agguerritissime ed esperte drag queen, pronte a tutto pur di vincere il titolo di prossima reginetta d'America, mentre We're Here! punterà su dei comuni cittadini americani, tutti desiderosi di mettersi in gioco e, perché no, anche d'indossare abiti sfarzosi alla Jessica Rabbit.

Nina Rosenstein, portavoce della HBO afferma che "essere una drag vuol dire avere una grande autostima e libertà d'espressione. Siamo davvero eccitati all'idea di mostrare al nostro pubblico questa vera e propria arte della trasformazione."

Purtroppo non si sa ancora quando lo show sarà prodotto, ne per quando è prevista la messa in onda, ma visto il fermento in casa HBO è del tutto plausibile: la piattaforma streaming HBO Max promette un episodio a settimana per ogni show, similmente alla concorrente Disney+, e vi mandiamo al trailer di lancio di HBO Max per ulteriori dettagli.