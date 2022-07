We Were Liars, Julie Plec al lavoro sulla serie tv del best seller (e lo spin-off prequel)

Universal Television punta al settore Young Adult con ben tre adattamenti delle opere dell'autrice E. Lockhart: We Were Liars e A Family of Liars, di cui si occuperà la showrunner di The Vampire Diaries Julie Plec, e Again Again, a cui lavorerà Carina Adly MacKenzie (Roswell New Mexico, The Originals).

Le opere della scrittrice best-seller E. Lockhart diverranno presto delle serie tv.

Universal Television, Julie Plec e Carina Adly MacKenzie adatteranno per il piccolo schermo tre titoli dell'autrice.

We Were Liars "una tragica storia d'amore che è anche un thriller ambientato su un'isola privata sulla costa del Massachussetts".

A Family of Liars "spin-off prequel di We Were Liars che riporta i lettori/spettatori ad altri tempi, un'altra estate, un'altra generazione e ai segreti che le perseguiteranno per anni a venire".

Again again "la storia di Adelaide Buchwald, giovane donna che dopo un incidente quasi fatale e un inaspettato risvolto romantico, si ritroverà a vivere un'estate ricca di possibilità, durante la quale si innamorerà migliaia di volte, il tutto cercando di affrontare i suoi segreti, le sue idee sull'amore e la bizzarra grandiosità della mente umana".

Delle prime due si occuperà l'ex-showrunner di The Vampire Diaries, mentre la sceneggiatrice del reboot di Roswell e The Original MacKenzie lavorerà con Lockhart per adattare Again Again (prodotto comunque da Plec).

"Ho cercato di ottenere i diritti di adattamento di We Were Liars per anni" ha commentato Julie Plec "È uno dei migliori romanzi Young Adult che abbia mai letto, e ne ho letti tanti. È misterioso, romantico e devastante. E Family of Liars mi ha mostrato quanto multi-generazionale e ramificata possa essere questa serie. E poter adattarli entrambi per la televisione sarà uno dei punti alti della mia carriera. E non vedo l'ora di regalarvi quel viaggio così intimo e pieno di emozioni che sarà Again Again assieme a Carina (Adly MacKenzie) e le due Emily (Lockhart e Cummins)".

"Un giorno, nei primi mesi del 2020, io e Julie Plec ci siamo messe a mangiare taco chips e bere vino bianco insieme in un ristorante messicano" ha raccontato invece Lockhart "E anche se l'avevo già incontrata prima, e avevo adorato The Originals, Legacies e Roswell, New Mexico, quella sera è stata così incredibilmente e meravigliosamente astuta nel parlare di storytelling, e dato prova di aver compreso alla perfezione i temi dei miei libri. Era un tale concentrato di acume imprenditoriale e intelligenza, che sapevo sarei stata assurdamente fortunata ad averla come showrunner di qualsiasi serie tratta da un mio romanzo".

"E per quanto riguarda Carina Adly MacKenzie" ha continuato l'autrice "Lei è una regina delle storie, una cervellona incredibilmente divertente e premurosa. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura con lei".

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo, ma vi terremo aggiornati.