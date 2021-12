WeCrashed: Jared Leto e Anne Hathaway nella prima immagine della miniserie Apple

Entertainment Weekly ha diffuso online la prima immagine ufficiale di WeCrashed, nuovissima miniserie prodotta da Apple per il suo servizio di streaming digitale che arriverà nel corso del 2022. Protagonisti dello show saranno i due Premio Oscar Jared Leto e Anne Hathaway, nel racconto della storia vera dell’uomo che ha fondato WeWork.

WeCrashed è la nuova serie televisiva con la quale Apple Tv+ racconta la storia vera di Adam Neumann: la parabola discendente dell’uomo che ha fondato WeWork, anteponendo, però, i propri sogni di grandezza a proiezioni reali e realistiche. WeWork, fondata nel 2010, all’indomani della Grande Crisi Economica Globale, con lo scopo di fornire spazi di co-working a liberi professionisti e aziende, pareva essere quotata per 47 miliardi di dollari. Ma il successo apparente della start-up non posava su basi solide. A sorreggerlo, era la visione straordinariamente egoriferita di Neumann, licenziato nel 2019, quando la valutazione pubblica di WeWork scese a 10 miliardi di dollari.

Divisa in sei episodi, la miniserie di Apple vedrà Jared Leto nei panni di Adam Neumann e Anne Hathaway in quelli di Rebeka Neumann. Nel resto del cast troviamo anche Kyle Marvin, America Ferrera, O.T. Fagbenie e Theo Stockman. La serie è stata ideata e scritta dai veterani di The Office, ovvero Lee Eisenberg e Drew Crevello, mentre alla regia troviamo John Requa e Glenn Ficarra, registi di Crazy Stupid Love e Focus. Recentemente il duo di registi ha scritto anche il successo della Disney Jungle Cruise con The Rock.

Le riprese di WeCrashed si sono svolte a New York tra il maggio e il settembre 2021; al momento attuale non è stata rivelata ancora una possibile data di diffusione in streaming della miniserie che si preannuncia come tra le più attese della prossima stagione televisiva.

