WeCrashed, da oggi la serie su Apple TV+: il promemoria di Jared Leto sui social

Il premio Oscar e star di House of Gucci, Jared Leto, ha pubblicato sui social delle foto che lo ritraggono al fianco di Anne Hathaway per ricordare ai fan l'arrivo su Apple TV+ da oggi di WeCrashed, la nuova miniserie che li vede protagonisti e tratta dal podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork di Wondery.

La miniserie - sul sito trovate la prima immagine di WeCrashed - racconta la storia di Adam Neumann (Jared Leto) che inizia a New York allo scoccare del 2000. In quel periodo Adam è una sconosciuta mente brillante che tenta il successo con invenzioni di dubbia funzionalità e interesse di mercato.



Ad un corso Adam incontra Miguel McKelvey (Kyle Marvin), il quale è disposto ad offrirgli un piccolo ripostiglio da poter adibire ad ufficio. Lo stanzino è in un open space sfitto e Adam insieme a Miguel ha l'idea di proporre lo spazio al gestore dell'edificio. In seguito nascerà WeWork, diventato nel tempo un brand globale di spazi di lavoro condivisi (coworking).

Nel frattempo la serie si concentra parallelamente sulla vita privata di Adam e sul rapporto con la moglie Rebekah (Anne Hathaway), attrice incasinata e figura fondamentale nella quotidianità dell'uomo.



Il cast della serie comprende anche Cricket Brown e Peter Jacobson. Per vedere le prime immagini della miniserie disponibile da oggi su Apple TV+ guardate il trailer di WeCrashed, con Jared Leto e Anne Hathaway.