WeCrashed, il trailer della serie Apple TV+ con Jared Leto e Anne Hathaway

Jared Leto sarà il noto uomo d'affari israeliano Adam Neumann nella miniserie Apple TV+ WeCrashed, ispirata alla vera storia del fondatore della start-up WeWork. Al suo fianco, Anne Hathaway interpreterà la moglie Rebekah Neumann. Diamo un'occhiata al trailer ufficiale della miniserie!

WeCrashed è una miniserie in 8 episodi che trae ispirazione dal podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork in cui gli showrunner Lee Eisenberg e Drew Crevello avevano raccontato la parabola della celebre start-up unicorno.

Fondata nel 2010, all'indomani della grande crisi economica, la start-up WeWork nasce con l'obiettivo di fornire spazi di co-working efficienti e confortevoli, mettendoli a disposizione di liberi professionisti in smart working e aziende. Nonostante il suo valore fosse stimato in 47 miliardi di dollari, la start-up iniziò a subire ingenti perdite, subendo un crollo del suo valore nel giro di un anno, al quale è seguito il licenziamento di Neumann nel 2019.

Dopo le prime immagini di WeCrashed e il breve teaser di WeCrashed uscito circa un mese fa, Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale: fulcro del filmato è il proprio il rapporto tra Adam e Rebekah e la sua evoluzione durante le fasi di nascita, sviluppo e crescita della start-up del co-working. Vediamo inoltre le prime immagini del personaggio di Elishia Kennedy, interpretata da America Ferrera.

WeCrashed è stata creata da Lee Eisenberg e Drew Crevello, che ne sono co-sceneggiatori e produttori esecutivi. La serie è diretta da John Requa e Glenn Ficarra, che sono anche produttori esecutivi insieme a Charlie Gogolak, Anne Hathaway e Natalie Sandy. Jared Leto ed Emma Ludbrook sono produttori esecutivi per conto della loro società di produzione Paradox, mentre Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttori esecutivi per Wondery.

I primi tre episodi di WeCrashed debutteranno il 18 marzo su Apple TV+. A seguire, le 5 puntate successive usciranno con appuntamenti settimanali, fino al 22 aprile.