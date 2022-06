Wednesday, Christina Ricci elogia Jenna Ortega nella serie di Tim Burton: 'E' incredibile'

Dopo aver interpretato il personaggio di Mercoledì Addams nei due film diretti da Barry Sonnenfeld negli anni '90, Christina Ricci sarà nel cast di Wednesday in un altro ruolo, in quanto la protagonista avrà il volto di Jenna Ortega. Proprio in una recente intervista, Ricci ha avuto modo di elogiare la giovane collega, scelta da Tim Burton.

Durante un evento organizzato per la promozione agli Emmy di Yellowjackets, Ricci ha dichiarato a Variety che Ortega è "incredibile" nel ruolo, elogiando al contempo sia il regista Tim Burton che un'altra attrice del cast, Gwendolyn Christie.

"È super divertente. Mi è piaciuto molto lavorare con Tim [Burton]. Ho lavorato con Gwendolyn Christie, è stato fantastico. E Jenna è incredibile", ha dichiarato la storica interprete di Mercoledì. "Ho visto alcune foto del guardaroba prima di andare [sul set], così ho capito [che aspetto aveva il personaggio] e ho pensato: è una grande rivisitazione moderna di Mercoledì. È così fedele al cuore e all'anima dell'originale, ma poi è incredibilmente moderna ed è fantastica".

Netflix ha appena pubblicato il primo teaser trailer di Wednesday, che mostra per la prima volta Jenna Ortega con l'iconico look del personaggio. Il teaser include anche Thing, la mano mozzata che è apparsa nella maggior parte dei progetti della Famiglia Addams. Anche se il progetto non ha ancora una data di uscita, Netflix ha confermato che punta a un'uscita già nell'autunno del 2022.

Wednesday racconterà le avventure di Mercoledì alla Nevermore Academy. Avventure ricche di mistero ed elementi soprannaturali, e legate in un qualche modo al passato della Famiglia Addams, e in particolare dei suoi genitori (Gomez e Morticia Addams saranno interpretati rispettivamente da Luiz Guzman e Catherine Zeta Jones).