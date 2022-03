Wednesday, torna Christina Ricci nel live-action Netflix sulla Famiglia Addams!

La storica interprete di Wednesday Addams Christina Ricci farà ritorno in una produzione sulla Famiglia Addams grazie al live-action Netflix prodotto da Tim Burton.

Nell'ottobre 2020 arrivava l'annuncio di una serie Netflix sulla Famiglia Addams ideata da Tim Burton e i creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar, e nei mesi successivi questo progetto è iniziato a divenire realtà.

Così nasceva Wednesday, la serie live-action tutta incentrata sul personaggio di Mercoledì Addams, per l'occasione interpretata da Jenna Ortega.

In molti, tuttavia, si chiedevano se nello show avremmo rivisto la più celebre attrice legata al ruolo di Mercoledì, Christina Ricci, che le prestava il volto nel franchise anni'90 diretto da Barry Sonenfeld, e ora abbiamo avuto risposta a tale quesito: sì, Ricci tornerà nella serie, ma non nei panni di una versione adulta della protagonista.

Invece, pare che l'attrice sarà una presenza regolare nello show, ma presterà il volto a un nuovo personaggio che andrebbe a sostituire quello precedentemente ideato per la collega Tora Birch, che ha di recente abbandonato la produzione. Secondo quanto riportato da Deadline, Ricci starebbe lavorando da settimane ormai sul set in Romania, e a fine mese si dovrebbe giungere al termine delle riprese per la serie Netflix.

Al momento non abbiamo altre informazioni in merito, ma vi terremo aggiornati.