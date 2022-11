Wednesday, come è stato creato l'hyde? Parla il co-creatore dello show Netflix

Il finale di Wednesday ha finalmente rivelato chi si nascondeva dietro "hyde", il mostruoso assassino che ha portato paura e scompiglio alla Nevermore Academy. Ma come è nata questa particolare creatura? In una nuova intervista lo rivela Alfred Gough, co-creatore dello show Netflix.

Stando a quanto rivelato a TV Line, il merito sarebbe tutto di Tim Burton che stanco di scegliere tra i numerosi concept art pervenuti avrebbe deciso dato l'input per creare questa creatura con uno schizzo realizzato tempestivamente con l'acquerello.

"Penso che sia così originale, unico e inquietante. Questo è esattamente quello che volevamo", ha spiegato Gough. "C'è questo straordinario genio che ha generato numerose creature a Hollywood e a cui tutti si rivolgono, come gli autori di Stranger Things, queste creature hanno tutte tra di loro una certa somiglianza e familiarità. Ma questo personaggio è davvero unico. Eravamo così entusiasti di avere qualcosa di specifico per lo show e per Tim".

Il duro lavoro fatto in pre-produzione sembra essere stato ben ripagato, visti anche gli elogi che Wednesday ha ricevuto dalla critica. In generale la serie non sembra essere stata troppo apprezzata ma tutti sono concordi nell'affermare che Tim Burton ha curato la produzione nei minimi particolari e che l'interpretazione di Jenna Ortega si è rivelata a dir poco entusiasmante. E voi, avete visto questa serie? Diteci cosa ne pensate nell'apposita sezione dedicata ai commenti.