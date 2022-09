Wednesday, i creatori rivelano alcune stranezze sul set pensato da Tim Burton

Tim Burton è pazzo di Jenna Ortega e stando a quanto riferito dai creatori dello show Netflix Wednesday, il regista ha partecipato al processo creativo, disegnando in prima persona la stanza di Mercoledì Addams alla Nevermore Academy.

Questa scuola è il luogo in cui Morticia e Gomez Addams si sono incontrati per la prima volta e i produttori rivelano che i set sono stati infarciti di easter eggs e riferimenti al mondo del macabro e alle vecchie produzioni dedicata a questa celebre famiglia horror.

A tal proposito Miles Millar ha detto: "É stata dedicata molta attenzione a ogni aspetto della creazione dei set in termini di scelte di colore, easter eggs, dando anche importanza all'invecchiamento delle location. Ci siamo assicurati davvero che tutto sembrasse essere lì da secoli, come se fosse ricoperto da una patina di antico che scandisce il tempo che passa".

Come visto anche nel trailer di Wednesday, Mercoledì condividerà la sua stanza del dormitorio con Enid che come riferito dai creatori è ragazza davvero diversa da lei poiché ama i colori, il K-pop ed è molto amichevole, brillante e vivace. Per quanto riguarda la stanza stessa, Millar dice: "Adoriamo l'idea che lei sia in questa soffitta. Quindi, sembra molto gotico per via delle travi". Il punto focale della sua stanza sarà un gigantesco disegno di una ragnatela su una vetrata che di fatta sottolinea una netta contrapposizione tra Mercoledì e la sua coinquilina. Gough afferma: "Volevamo davvero distinguere gli spazi di Enid da quelli di Mercoledì. Quindi sembrava che fosse un ottimo modo per rappresentare visivamente un lato della stanza e l'altro lato della stanza".