Wednesday, c'è anche Gwendoline Christie nel cast della serie Netflix di Tim Burton!

È Deadline a rendere noto che Gwendoline Christie, attrice britannica nota ai più per il ruolo di Brienne di Tarth in Game of Thrones, è entrata ufficialmente a far parte del cast di Wednesday, nuova serie live-action della Famiglia Addams diretta da Tim Burton diretta da Tim Burton per Netflix.

Christie vestirà i panni di Lairssa Weems, la preside della Nevermore Academy in cui studia la protagonista Mercoledì. La donne serba ancora del rancore nei confronti della sua ex compagna di classe, Morticia Addams, interpretata nella serie da Catherine Zeta-Jones.

Tra le new entry segnalate da Deadline rientrano anche Victor Dorobantu (la Mano), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), George Burcea (Lurch), Tommie Earl Jenkins (Sindaco Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Vice Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan) e infine Johnna Dias Watson (Divina).

Descritta coma una comedy coming-of-age dalle tinte mistery e sovrannaturali, Wednesday seguirà il giovane membro della Famiglia Addams alle prese con una follia omicida che sta terrorizzando la città locale.

Voi che aspettative avete nei confronti del titolo? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito di Netflix, vi ricordiamo che Gwendoline Christie ha da poco terminato le riprese della serie di Sandman tratta e sviluppata da Neil Gaiman.