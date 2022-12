Wednesday: ecco gli esilaranti bloopers della della serie Netflix con Jenna Ortega

Nelle scorse ore l'account Netflix ha condiviso un esilarante video dal dietro le quinte di Wednesday, ripercorrendo tutti gli errori commessi dal cast (in particolar modo dalla protagonista Jenna Ortega), nel corso delle riprese della serie diretta da Tim Burton.

Un assaggio degli errori commessi dalle star di Wednesday era sta diffuso nei giorni scorsi e ora, i fan dell'apprezzatissimo show Netflix hanno l'opportunità di vedere nuove ed irriverenti gaffe di cui si sono resi responsabili Catherine Zeta Jones e Luiz Guzman, rispettivamente interpreti di Morticia e Gomez Addams.

Dal video che trovate in calce alla notizia, traspare anche il meraviglioso rapporto venutosi a creare tra Jenna Ortega e Gwendoline Christie, le due infatti difficilmente riescono a trattenere le risate nel corso delle scene girate insieme. Non mancano poi balletti vari ed eventuali e anche errori di disattenzione, come quello in cui Jenna Ortega maneggiando l'arco perde per qualche secondo il controllo della sua freccia.

Tra l'altro, Wednesday continua a macinare record su record e a distanza di alcune settimane dalla sua uscita, continua ad essere una delle serie più apprezzate dagli utenti Netflix. La produzione diretta da Tim Burtin è infatti riuscita a superare le 400 milioni di ore di visualizzazioni, un risultato questo davvero unico per uno show in lingua inglese.