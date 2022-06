Wednesday, guardate il primo teaser del live-action Netflix sulla Famiglia Addams

Stavate aspettando di scoprire come sarà il live-action Netflix sulla Famiglia Addams prodotto da Tim Burton? Questo teaser ci dà un aiutino nel capire quando arriverà il first look ufficiale di Wednesday... O dovremmo forse dire una Mano?

Prestate molta attenzione ai titoli Netflix la prossima settimana.

Perché? Perché ci sarà la Netflix Geeked Week, un evento durante il quale verranno presentati film e serie tv che andranno ad arricchire la nuova stagione dello streaming per gli abbonati della piattaforma.

E tra i vari progetti d'interesse come potrebbe mancare Wednesday, la serie tv sulla Famiglia Addams ideata da Tim Burton e dai creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar?

E infatti è proprio alla Geeked Week che ci riMANda anche questo primo teaser dello show (che trovate anche in calce alla notizia) con protagonista... Beh, ormai lo avrete capito, uno dei membri più iconici della Famiglia Addams: Mano!

Wednesday avrà come protagonista Jenna Ortega nei panni del personaggio titolare, e ci racconterà le avventure di Mercoledì alla Nevermore Academy. Avventure ricche di mistero ed elementi soprannaturali, e legate in un qualche modo al passato della Famiglia Addams, e in particolare dei suoi genitori (Gomez e Morticia Addams saranno interpretati rispettivamente da Luiz Guzman e Catherine Zeta Jones).