Wednesday: I fan vogliono che Christina Ricci sia Mercoledì nella serie Netflix

L'annuncio della serie TV su Wednesday prodotta da Tim Burton ha fatto subito il giro del web, tanto che i numerosi fan dell'opera hanno iniziato a chiedere a gran voce il ritorno di Christina Ricci, attrice famosa per aver interpretato Mercoledì.

Sono passati quasi trenta anni dal film di Barry Sonnenfeld dedicato all'inquietante famiglia, nonostante questo in molti sono ancora entusiasti per il ruolo di Christina Ricci, che ha caratterizzato al meglio la figlia di Gomez e Morticia Addams. Per questo l'annuncio di una nuova serie dedicata a Mercoledì e diretta da Tim Burton ha fatto subito pensare a lei e diversi utenti di Twitter hanno subito iniziato a chiedere a gran voce la sua partecipazione: c'è chi infatti ha affermato scherzando che nonostante abbia già compiuto 41 anni, l'attrice sia ancora perfetta per il ruolo di Mercoledì, mentre in molti sperano di vederla in una parte diversa, magari come insegnante del famoso personaggio, oppure nel ruolo di sua madre, Morticia Addams.

Per ora non conosciamo molti dettagli riguardo lo show prodotto da Netflix, tranne che la prima stagione sarà composta da 8 episodi, ambientati nella Nevermore Academy, istituto dove Mercoledì è una studentessa. Se cercate altre informazioni sulla serie, vi segnaliamo questa notizia in cui sono presenti i nomi dei produttori della serie su Wednesday.