Wednesday, Jenna Ortega: 'Mi sento davvero molto sotto pressione'

Jenna Ortega sarà Wednesday Addams nella serie tv di Tim Burton dedicata alla celebre famiglia dell'orrore ma a quanto pare, l'attrice sente fortemente la pressione per questo ruolo tanto iconico portato al successo soprattutto dall'interpretazione di Cristina Ricci.

"Wednesday è stata fatta in modo così perfetto, mi sento davvero molto sotto pressione. Come se non ci fosse niente da migliorare in questo personaggio, niente che tu possa fare per distinguerlo e renderlo unico".

Jenny Ortega adora lavorare con Tim Burton e forse proprio questa grande ammirazione per il regista, gli ha permesso di trovare la sua personalissima chiave di volta per questo ruolo: "C'è davvero tanta pressione ma per fortuna ho la possibilità di collaborare con uno dei più grandi registi di sempre. Tim Burton è straordinario e mi ha aiutato davvero molto. Wednesday Addams è impassibile. È sarcastica ed è dura. Non è un compito semplice ma possiamo seguire diversi percorsi con questo personaggio".

Visti i suoi trascorsi, i fan avrebbero voluto Cristina Ricci nei panni di Wednesday Addams e forse, proprio per questa ragione, Jenny Ortega sente ancora più forte la pressione per questo ruolo. Pensate che la star di Scream sarà all'altezza di questo personaggio nel live-action Netflix? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.