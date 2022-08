Wednesday: Jenna Ortega mostra un look moderno nella nuova foto della serie di Tim Burton!

Un primo teaser di Wednesday arrivato un paio di mesi fa ci ha fatto dare un primo sguardo alla nuova serie live-action Netflix diretta da Tim Burton. Adesso lo streamer ci fa dare un'occhiata più da vicino alla protagonista interpretata da Jenna Ortega in una foto appena pubblicata.

Nell'immagine in questione, in cui la protagonista appare stesa a terra su un prato in compagnia di qualcuno, notiamo subito che la sua caratterizzazione fonde elementi classici e nuovi. Come commentato anche da Christina Ricci, interprete del personaggio nei film originali, il costume della nuova Wednesday si basa su quello dei fumetti, ma con una svolta moderna e leggermente gotica. Nella foto vediamo anche la presenza di un paio di cuffiette per ascoltare la musica, e una tuta dal taglio decisamente contemporaneo, oltre allo smalto nero sulle unghie. Una curiosità interessante è che il calzino della persona che è con Wednesday che intravediamo, mostra un emblema che non è di Nevermore, dunque potrebbe essere un easter egg che indica la presenza di una scuola rivale nello show. Staremo a vedere.

Intanto Christina Ricci elogia Jenna Ortega, che ha fatto a suo parere un ottimo lavoro nel ruolo. Sembra che la serie rispecchierà in tutto e per tutto lo stile di Burton, che può contare su un cast attori di grande livello: oltre alle già citate Ortega e Ricci, ci saranno anche Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, George Burcea e Victor Dorobantu.