Wednesday, Lily-Rose Depp potrebbe essere Mercoledì... se Johnny Depp fosse Gomez!

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Wednesday, serie Netflix dedicata a La Famiglia Addams e sviluppato da Tim Burton, i fan del regista hanno cominciato a discutere molto sulla possibilità di vedere l'ormai controverso Johnny Depp nel ruolo di Gomez, per una nuova collaborazione con il suo mentore.

In merito, comunque, in molti hanno anche sottolineato come la figlia Lily-Rose Depp sia una candidata assolutamente perfetta per ricoprire il ruolo titolare della serie televisiva, e in effetti non avremmo molto da obbiettare semmai la scelta ricadesse sull'attrice, che ha il giusto volto per la parte e un volto e uno sguardo languido il giusto per essere una Mercoledì esemplare.



Il progetto era stata annunciato poco tempo fa, ispirato ovviamente all'opera di Charles Addams, e che vede visto tra i suoi sviluppatori il regista Tim Burton assieme ad Alfred Gough e Miles Millar, i creatori della celebre serie tv Smallville. A febbraio, poi, la conferma che Netflix avrebbe prodotto l'intero show.

Wednesday, questo il titolo ufficiale della serie composta da 8 episodi, sarà "un supernatural mystery drama che si focalizzerà sugli anni trascorsi da Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Mercoledì cercherà di controllare le sue emergenti abilità psichiche, contrastare una serie di mostruosi omicidi che sta terrorizzando la cittadina, e risolvere il mistero che coinvolse i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre tenterà di districarsi tra i suoi nuovi e complicati rapporti alla Nevermore Academy".

Oltre a fare da produttori esecutivi, Burton sarà anche il regista dello show, mentre Gough e Millar assumeranno i ruoli di sceneggiatori e showrunner.