Wednesday, Luis Guzman sarà Gomez nella nuova serie Netflix sulla Famiglia Addams

Wednesday, la nuova serie live-action targata Netflix dedicata a uno dei membri più giovani della Famiglia Addams, ha trovato l'attore che presterà il volto a Papà Gomez: Luis Guzman.

Dopo che l'attrice di Scream Jenna Ortega si è unita al cast di Wednesday nel ruolo titolare, la nuova serie tv di Netflix ha finalmente trovato l'interprete adatto per portare sullo schermo un altro componente della celebre famiglia: l'attore di Traffic e Narcos Luis Guzman presterà infatti il volto a Gomez Addams, il patriarca di casa.

Il progetto prodotto da Tim Burton, Alfred Gough e Miles Millar, che vedrà Burton anche come regista e Miles e Millar nel ruolo di sceneggiatori e showrunner, sarà composto da 8 episodi ed è descritto come "un supernatural mystery drama che si focalizzerà sugli anni trascorsi da Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Mercoledì cercherà di controllare le sue emergenti abilità psichiche, contrastare una serie di mostruosi omicidi che sta terrorizzando la cittadina, e risolvere il mistero che coinvolse i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre tenterà di districarsi tra i suoi nuovi e complicati rapporti alla Nevermore Academy".

Per il momento non sono stati annunciati altri membri del cast di Wednesday, ma è probabile che ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime settimane.