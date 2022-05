Wednesday, parla Danny Elfman: 'Jenna Ortega è perfetta come Mercoledì'

Mentre nella mente di molti, soprattutto dei millennial, l'interprete perfetta per la maggiore dei ragazzi della Famiglia Addams è Christina Ricci, Danny Elfman ci rassicura: la star di Wednesday Jenna Ortega è davvero perfetta nel ruolo di Mercoledì!

Nel 2020 arrivava la notizia che La Famiglia Addams tornava in tv grazie a Netflix, Tim Burton e i creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar con una serie tutta incentrata su Mercoledì Addams, la primogenita di Gomez e Morticia.

In Wednesday, così si chiama la serie, a interpretare Mercoledì sarà Jenna Ortega che, ci racconta il compositore dello show Danny Elfman, non potrebbe essere scelta più indovinata per il ruolo.

"È davvero divertente! Al momento sto cercando di terminare le musiche del secondo episodio dei quattro con Tim, e la giovane attrice che interpreta Mercoledì Addams è davvero perfetta, un casting irreprensibile. È Mercoledì dalla radice dei capelli alla punta dei piedi, ed è davvero divertente" ha affermato infatti in una recente intervista.

E dire che in Wednesday tornerà anche Christina Ricci, sebbene in tutt'altro ruolo rispetto a quello che ha ricoperto nelle precedenti produzioni su La Famiglia Addams.

Insomma, sembra che Tim Burton (che non sarà solo produttore, ma anche regista dello show) abbia fatto di nuovo centro, e che Wednesday sarà un'altra imperdibile serie.