Wednesday, riprese concluse per la serie Netflix: la conferma arriva da Christina Ricci!

L'annuncio da parte di Netflix di una serie dedicata a Wednesday diretta da Tim Burton ha suscitato un enorme entusiasmo in tutti gli appassionati della famiglia Addams e ora, Christina Ricci ha confermato che le riprese di questo live-action si sono già concluse sul set in Romania.

Durante una recente apparizione in un panel allo Steel City Con di Pittsburgh, l'attrice ha parlato per la prima volta apertamente dello show, sottolineando quanto entusiasmante sia stata la produzione per via dei grandi nomi coinvolti.

"Abbiamo finito di girare due settimane fa, ed è stato fantastico", ha detto Ricci. "È stato fantastico lavorare con Tim e Jenna è altrettanto fantastica. Penso che le persone la adoreranno nei panni di Wednesday".

Gwendoline Christie poi, anch'essa coinvolta nella serie Netflix ha detto: É incredibile. Tutti i ragazzi sono davvero fantastici, quindi penso che ne verrà fuori davvero qualcosa di fantastico".

Netflix descrive Wednesday interpreta da Jenna Ortega come un mistero investigativo ricco di sovrannaturale che racconta gli anni di Wednesday Addams come studentessa alla Nevermore Academy. È qui che tenta di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre cerca di destreggiarsi nelle sue nuove e molto intricate relazioni a Nevermore.