Wednesday, la serie Netflix di Tim Burton prende forma: annunciati 10 membri del cast!

Dopo aver affidato a Catherine Zeta-Jones l'iconico ruolo di Morticia Adams, Netflix ha svelato 10 new entry del cast di Wednesday, l'attesa serie live-action della Famiglia Addams la cui regia sarà firmata da Tim Burton.

Come riportato da Deadline, la serie ha aggiunto come regular Thora Birch (Ghost World, The Walking Dead), Riki Lindhome (Cena con delitto - Knives Out, Another Period), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor, Truth Be Told), Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles), Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylin3s), Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases).

I nuovi arrivati vanno ad unirsi ai già confermati Jenna Ortega (Wednesday) e Luis Guzman (Gomez Addams) e la già citata Jones (Morticia Addams).

Scritta dai creatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, la serie è descritta come una commedia coming-of-age dall'atmosfera mystery, soprannaturale e investigativa che racconterà gli anni di Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy. Tentando di padroneggiare la sue abilità psichiche emergenti, la protagonista dovrà contrastare una misteriosa follia omicida che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga tra le sue nuove e intricate relazioni a Nevermore.