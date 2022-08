Wednesday: primo sguardo alla Famiglia Addams di Tim Burton al completo!

Finora avevamo potuto dare solo uno sguardo a Jenna Ortega nella nuova serie Netflix di Tim Burton tratta da La Famiglia Addams: Wednesday. Ora li vediamo tutti al completo in questa prima occhiata ufficiale, dal Gomez di Luis Guzmán alla fatale Morticia di Catherine Zeta-Jones, di nuovo su schermo dopo tanto tempo.

L’ultima immagine sfoderata dalla nuova serie di Tim Burton era una rivisitazione molto moderna della Wednesday di Jenna Ortega, passata alla ribalta grazie al suo fulgido debutto nell’ultimo capitolo di Scream, con Scream 6 che ha chiuso le riprese nel frattempo, almeno per una delle protagoniste. Ora Netflix ha rivelato il primo sguardo alla sua nuova Famiglia Addams, anche se manca ancora qualche membro, dal maggiordomo Lurch a Mano. Resa pubblica tramite Vanity Fair, l’immagine mostra Luis Guzmán nei panni di Gomez, Jenna Ortega nei panni di Wednesday e Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia nella prossima serie originale Netflix .

Tim Burton ha supervisionato da vicino il lavoro di Miles Millar e Alfred Gough nel cercare, compito più arduo che per Morticia, il nuovo Gomez, che trovate nell’immagine in calce all’articolo. E la scelta non poteva che essere più azzeccata, anche se leggermente diversa rispetto a quanto visto finora per il personaggio. Raccontano i due: "Burton voleva che la silhouette assomigliasse di più ai cartoni di Charles Addams, con Gomez che è più basso di Morticia, rispetto al tipo di versione soave di Raul Julia nei film”.

Millar ha aggiunto: "È anche incredibilmente disinvolto e romantico e penso che abbia tutti quegli ingredienti classici del Gomez che abbiamo visto prima, ma porta anche qualcosa di molto diverso. Questo era molto importante per lo spettacolo, che non sembrasse un remake o un riavvio. È qualcosa che vive all'interno del diagramma di Venn di ciò che è accaduto prima, ma è una cosa a sé. Non sta cercando di essere i film o il programma televisivo degli anni '60. Era molto importante per noi e molto importante per Tim".

Nel frattempo, anche un altro maestro dell'horror gotico sbarcato sul piccolo schermo Netflix ottiene i suoi riconoscimenti: qui data di uscita e trailer di Cabinet of Curiosities, la nuova serie antologica di Guillermo Del Toro.