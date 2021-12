Wednesday: Thora Birch lascia la serie di Tim Burton targata Netflix!

Mentre la serie di Tim Burton Wednesday prende forma, arrivano nuove notizie sul cast: Thora Birch ha lasciato lo show. "Thora è andata negli Stati Uniti per occuparsi di una questione personale e non tornerà a prendere parte alla produzione", ha detto un rappresentante della serie a Deadline.

Le riprese della serie sono adesso in corso in Romania, e sembra che Birch abbia dovuto lasciare a causa di una malattia in famiglia. L'attrice avrebbe dovuto interpretare Tamara Novak, unica umana della Nevermore Academy, scuola di Wednesday. Secondo quanto è stato riportato, non ci sarà un recasting per il ruolo, ma la produzione è al lavoro nella scrittura di un nuovo personaggio. Non è ben chiaro se sostituirà Tamara o se i due personaggi in qualche modo coesisteranno, utilizzando dunque le scene già girate da Birch.

La serie è stata scritta dai creatori di Smallville, Al Gough e Miles Millar e sarà diretta da Burton. Si tratta di un prodotto intriso di misteri e di intrighi soprannaturali. Nel ruolo di mercoledì ci sarà Jenna Ortega, mentre a vestire i panni dell'iconica Morticia ci sarà Catherine Zeta-Jones.

I fan ora attendono qualche informazione di trama in più, con la speranza di riuscire a vedere al più presto le prime immagini della serie.