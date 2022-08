Wednesday, Tim Burton su Jenna Ortega: "Non potrei immaginare un'altra Mercoledì"

Tim Burton ne è sicuro: non c'è attrice più adatta di Jenna Ortega per la parte di Mercoledì in Wednesday, il live-action de La Famiglia Addams targato Netflix.

Ne abbiamo avuto un assaggio anche nel trailer di Wednesday, ma la Mercoledì di Jenna Ortega sembra davvero incredibile.

Qualcosa di cui sono convinti tutti nel team produttivo-creativo di Wednesday, a partire da Tim Burton, Alfred Gough e Miles Millar, che ne parlando anche in una nuova featurette.

"Mercoledì è la classica outsider, ovviamente. E vede le cose in bianco e nero... Beh, principalmente in nero" racconta Burton nel video che trovate anche in testa alla notizia "Ma nelle precedenti incarnazioni è sempre stata rappresentata in modo molto cartoonesco, per cui in questo format più lungo cerchiamo di darle una dimensione più reale, che è qualcosa che ho adorato".

"L'ingrediente chiave di questo show è sempre stato trovare la giusta Mercoledì" aggiunge Miles Millar "E quando abbiamo visto Jenna, abbiamo pensato: è lei!".

E Burton vi spiega perché: "È un po' come quelle attrici dei film muti, nel senso che è in grado di esprimere tutto ciò che c'è da esprimere anche senza le parole. E vedere [rappresentata] la sua interiorità, le sottigliezze del personaggio, è stato davvero entusiasmante. E per questo siamo stati molto fortunati ad avere Jenna, perché non potrei immaginare un'altra Mercoledì!".