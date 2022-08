Wednesday, il primo trailer della serie Netflix ci mostra anche Morticia e Gomez Addams!

L'adolescenza, si sa, è un periodo complicato... Ma può diventarlo ancora di più per un membro della famiglia Addams! Gli anni più belli si preannunciano dunque piuttosto difficili per la piccola Mercoledì interpretata da Jenna Ortega, almeno stando a quanto vediamo in questo primo trailer ufficiale di Wednesday.

Dopo averci mostrato la famiglia Addams al completo in una prima foto dello show ideato da Tim Burton, infatti, Netflix ci ha finalmente concesso un primo sguardo alla serie in generale grazie a questo trailer che ci permette anche di intuire alcuni tratti di quella che sarà la storyline principale su cui saranno incentrati gli episodi.

Eccoci dunque messi di fronte a una Mercoledì Addams adolescente difficile, pronta addirittura a sguinzagliare un banco di piranha nella piscina della scuola per rimediare a un torto subito dal fratello: un incidente che costringerà persino due amanti del sangue e della violenza come Morticia e Gomez a prendere provvedimenti, trasferendo l'amata figlioletta in una struttura più adatta alle sue velleità.

Cosa ne dite? Vi convincono queste prime immagini della serie che vedrà Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia? Se persino Christina Ricci si è complimentata con Jenna Ortega per la sua interpretazione di Mercoledì, d'altronde, noi non possiamo far altro che fidarci! Per saperne di più, comunque, ci toccherà attendere ancora qualche settimana.