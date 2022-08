Wedsnesday, Christina Ricci sul suo ritorno: 'Questo franchise rappresenta molto per me'

La scorsa settimana è finalmente arrivato il primo trailer di Wednesday, nuova serie Netflix di Tim Burton che si concentra su Mercoledì, personaggio famosissimo de La Famiglia Addams. L'interprete di quest'ultima nei film degli anni '90, Christina Ricci, ha recentemente commentato l'arrivo dello show ai microfoni di Collider.

Come molti già sapranno, Ricci tornerà nel franchising de La Famiglia Addams con questo prodotto, ma in un ruolo nuovo. Il personaggio di Wednesday, infatti, sarà interpretato dalla giovane Jenna Ortega, alla quale abbiamo già dato uno sguardo nella foto di famiglia degli Addams pubblicata recentemente.

Ormai è già chiaro che lo show di Tim Burton ci offrirà una nuova prospettiva sul mondo creato dal fumettista Charles Addams. La cosa, ovviamente, entusiasma i fan, ma non solo: anche Ricci ha ammesso di essersi sentita fortunata ad aver lavorato con un grande regista come Burton e con un cast di alto livello, formato da attori come Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, oltre alla già citata Ortega.

"È Tim Burton, sono stata talmente onorata di essere stata invitata da lui perché è tipo, sai, un genio" ha dichiarato Ricci. "E poi la cosa bella della richiesta di far parte della nuova versione del prodotto è che è una parte enorme della mia identità e della mia storia. Voglio dire, so che non l'hanno fatto per la bontà del loro cuore, ma ne sono stata commossa [...] . Ed è un mondo così divertente, e il mio personaggio va oltre, è divertente e diverso da qualsiasi cosa io abbia fatto, ed è stato davvero incredibile. Ho appena avuto un'esperienza davvero adorabile con Jenna, che è fantastica, e credo che quando le persone avranno un assaggio della sua Mercoledì, sarà bello. Lei è davvero incredibile. E Gwendoline Christie, adoro lavorare con lei. È la mia preferita".

Ricci ha ammesso di amare l'universo de La Famiglia Addams, e di sentirsi a suo agio in quella dimensione. "Essere in un mondo in cui tutti sono entusiasti di fare la cosa sbagliata. È semplicemente fantastico per me, lo adoro. Quindi è per questo che quel mondo rappresenta molto per me emotivamente".