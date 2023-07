Weeds, Elizabeth Perkins è pronta per il revival della serie

La serie televisiva Weeds si è definitivamente conclusa con l'ottava stagione, eppure l'attrice Elizabeth Perkins, a quasi dieci anni dalla fine della programmazione, ha approfittato di una recente intervista per suggerire un possibile revival - vuoi per un sequel, vuoi per una miniserie.

"È solo che... se ne parla" ha dichiarato l'attrice. "Sceglierei di partecipare. Mi è piaciuto moltissimo lavorare con Mary-Louise Parker. Adoro quei due personaggi insieme, Nancy e Celia!".

Ora si parla di un possibile revival scritto e prodotto da Christian Tope, così come del ritorno di Nurse Jackie con gli sceneggiatori-produttori della serie originale, ossia Abe Sylvia e Liz Flahive. Stando alle ultime indiscrezioni, uscirebbero entrambe nel 2024 – sciopero WGA permettendo.

Creata da Jenji Kohan, Weeds è una serie drammatica andata in onda in Italia dal 2006 al 2015. La trama è incentrata intorno al personaggio di Nancy Botwin, la quale, dopo la morte improvvista del marito Judah, decide di intraprendere l'attività di spacciatrice per guadagnare più soldi possibile. Vi ricorda qualcosa? Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Breaking Bad.

Nell'anno della messa in onda Weeds è stato lo spettacolo più votato di Showtime, mentre tra i prestigiosi attori ricordiamo Mary-Louise Parker (Nancy Botwin), Elizabeth Perkins (Celia Hodes), Kevin Nealon (Doung Wilson) e Justin Kirk (Andy Botwin). Tra i riconoscimenti principali, invece, ricordiamo il Golden Globe e il Satellite Awards come miglior attrice in una serie commedia o musicale a Mary-Luoise Parker e le otto candidature al Premio Emmy.

Era il luglio 2010 quando Elizabeth Perkins lasciò il cast di Weeds 6.