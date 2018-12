Weird Al sarà la voce di 'Smoking Man Baby' nella seconda stagione di Happy!

La seconda stagione di Happy!, serie televisiva basata sulla graphic novel di Grant Morrison e Darick Robertson, si appresta ad essere ancora più folle della prima. TV Line ha infatti annunciato che il cantautore Weird Al presterà la voce a "Smoking Man Baby", il cui nome è tutto un programma.

Stando alla descrizione ufficiale, il personaggio è un bambino molto cresciuto che indossa un pannolino, è ricoperto di tatuaggi ed è un accanito fumatore. Insomma, perfetto per una serie politicamente scorretta e controversa come Happy!.

La seconda stagione lascerà alle spalle l'ambientazione natalizia dei primi episodi e sarà ambientata durante il periodo della Pasqua. Tra le guest star già annunciate anche il wrestler della WWE Big Show e Ann-Margret.

La prima stagione è stata caratterizzata dalla magistrale interpretazione di Christopher Meloni nei panni di Nick Sax, un ex-poliziotto divenuto un sicario alcolizzato e costantemente sotto l'effetto di droghe. Dopo aver rischiato di morire a causa di un proiettile, si p risvegliato vedendo un cavallo volante blu di nome Happy. Si trattava dell'amico immaginario di Hailey, una bambina rapita da un pazzo vestito da Babbo Natale. Nick e Happy hanno dunque dovuto lavorare insieme per salvare la piccola dallo squilibrato.

Per sapere quali vette di follia verranno toccate nel nuovo arco narrativo, non ci resta che aspettare il 2019, periodo in cui tornerà ad essere trasmessa su SyFy.