Weird City: annunciata la data di uscita della serie sci-fi di Jordan Peele

Dal grande al piccolo schermo il passo è breve. Il regista premio Oscar Jordan Peele scriverà Weird City, comedy fantascientifica prodotta in esclusiva per YouTube Premium. Sebbene faccia ampia utilizzo di un setting futuristico, lo show affronterà le problematiche più note della società moderna in una chiave bizzarra e particolare.

In un ambiente distopico, la classe media è completamente scomparsa dividendo Weird City in due sezioni: Sopra la linea (The Haves), e sotto la linea (The Have Nots). A presiedere gli abitanti della città è lo strano e misterioso Dr. Negari, che intreccia tutte le storie. Dall'ossessione per l'aspetto fisico alla dipendenza dai social, fino ad arrivare al mondo degli appuntamenti in rete, la serie cattura il disagio della vita urbana moderna.

Adam Bernstein (Scrubs. 30 Rock), vincitore del premio Emmy, si occuperà di dirigere i primi due episodi, mentre Jose Molina (The Tick, Agent Carter) sarà showrunner e produttore esecutivo. Sono in molti a pensare che questo show possa essere la risposta in chiave più divertente e satirica a Black Mirror, uno dei prodotti più apprezzati del catalogo Netflix.

Tra i grandi nomi che fanno parte del cast troviamo Dylan O'Brien, Michael Cera, Rosario Dawson, Steven Yeun, Ed O'Neil, Mark Hamill e Auli'i Cravalho. Il debutto di Weird City è fissato al 13 febbraio.

