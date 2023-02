Welcome to Derry, Andy Muschietti dirigerà alcuni episodi del prequel di IT

Se pensavate di esservi liberati del pagliaccio più inquietante sul mercato, vi sbagliavate di grosso. Sta arrivando la serie prequel di IT , di già definita "spaventosa" dalla produttrice esecutiva di HBO Max, Sarah Aubrey.

Quest'ultima ha rivelato come il lavoro sia stato diviso tra lei e Andy Muschietti: "Stiamo lavorando fianco a fianco con Jason Fuchs, Brad Caleb Caine, Andy Muschietti e Barbara Muschietti. Loro conoscono molto bene la mitologia di IT, e sanno lavorare con questi personaggi e con ciò che di follemente spaventoso stanno inserendo all’interno della produzione. A volte penso che abbiano qualcosa che non vada, considerando tutte le idee e gli spunti terrorizzanti con cui ci spaventano di continuo. Avrete presto notizie sullo sviluppo di questo progetto. Andy è molto coinvolto nel progetto, e questo è un aspetto molto importante per portare ai fan un qualcosa capace di soddisfarli", aveva dichiarato qualche tempo fa.

Muschietti sarà dunque regista e produttore contemporaneamente, coinvolgendo anche sua sorella Barbara Muschietti. D'altronde gli adattamenti filmici di Andy tra il 2017 e il 2019 si sono rivelati efficaci e degni di una trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Stephen King, il quale tempo fa aveva dichiarato il suo addio a Pennywise, affermando che: "Non ho più una relazione con Pennywise. E non ho intenzione di tornare nel mondo di IT... la nuova serie è totalmente nelle mani delle persone che la stanno facendo... Andy e Barbara [Muschietti, ndr] faranno 'Welcome to Derry', e hanno un accordo con HBO Max. Sono certo che sia qualcosa di molto interessante, hanno parlato di un prequel e la cosa mi è sembrata una buona idea. Anche io sono curioso di scoprire cosa stava facendo Pennywise prima che arrivassi io. Sarà interessante vedere cosa accadrà con questo progetto".