Welcome to Derry, Pennywise non sarà presente nella serie prequel

Una notizia tristissima arriva da Bill Skarsgard: l'attore che presta la sua immensa espressività a Pennywise non sarà presente nel prequel Welcome to Derry.

Skarsgard ha affermato di non essere attualmente coinvolto nei progetti di Welcome to Derry, le serie TV targata HBO Max che esplorerà le origini di Pennywise, l'iconico personaggio basato sul romanzo di Stephen King.

Nel corso di un'intervista con la rivista Jake's Takes, l'attore ha sottolineato di non avere notizie sulla serie TV e su un suo coinvolgimento.

"Vedremo cosa si inventeranno e cosa ne faranno. Al momento non sono coinvolto. E se qualcuno riesce a farlo, gli dico: fallo tuo, fai tuo questo personaggio e divertiti. Tutto ciò che credevo si sarebbe rivelato piacevole in questo personaggio si è rivelato tale".

Skarsgard, attualmente al cinema con John Wick 4, ha interpretato il pagliaccio protagonista degli incubi di intere generazioni nei due film di Andy Muschietti: dunque per i fan sarà un po' doloroso non trovare l'attore nella nuova fiction ambientata negli anni '60.

Malgrado l'arrivo di Welcome to Derry, Stephen King ha abbandonato IT e persino Pennywise. Con il suo creatore, dunque, se ne va anche Skarsgard e si chiude un arco narrativo per aprirne uno nuovo. Curiosi di conoscere il nuovo Pennywise e le sue spaventose origini?