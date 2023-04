Welcome to Derry, i primi nomi nel cast della serie prequel di IT!

Dopo l'annuncio della produzione di una serie prequel di IT lo scorso febbraio per HBO Max, procedono a gonfie vele i lavori, attualmente nella fase di casting. Sono stati ufficialmente annunciati i primi nomi che parteciperanno allo show tv dal titolo Welcome to Derry, come ha riportato Variety nelle ultime ore.

Si tratta di Taylor Page, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar, che interpreteranno alcuni dei protagonisti della serie televisiva.



Welcome to Derry sarà follemente spaventosa, secondo la produttrice, e racconterà le vicende che anticipano ciò che è stato narrato nei film IT - Capitolo UNO (2017) e IT - Capitolo Due (2019), diretti da Andy Muschietti, con protagonisti star come Jessica Chastain, James McAvoy e Finn Wolfhard.

Al momento non ci sono notizie e informazioni sulla trama della serie, che dovrebbe essere ambientata intorno agli anni '60.



Pennywise, interpretato nei due film dall'attore svedese Bill Skarsgård, fa capolino nella cittadina di Derry ogni ventisette anni e considerando l'ambientazione anni '80/anni '10 tra il ventesimo e il ventunesimo secolo dei due film è possibile che la serie sia ambientata in quel decennio.

Nel romanzo di Stephen King la collocazione temporale è differente, tra gli anni '50 e gli anni '80.



Il regista Andy Muschietti dirigerà alcuni episodi di Welcome to Derry dopo aver portato per la prima volta sul grande schermo il celebre libro di King.