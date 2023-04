Welcome to Derry, ecco quando uscirà in streaming la serie prequel di IT

Uno dei franchise più popolari della cultura pop degli ultimi decenni, IT, sta per tornare con una serie tv prequel per il servizio streaming Max e intitolata Welcome to Derry. Ora è stato annunciato un dettaglio sull'uscita della nuova produzione televisiva che racconterà il periodo antecedente i fatti del romanzo di Stephen King.

Welcome to Derry sarà pronta nel 2024 in streaming. Nelle ultime settimane erano stati ufficializzati i primi nomi dei membri del cast, tra cui Taylour Page, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. La serie avrà come co-showrunner Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, con Andy Muschietti che sarà alla regia di alcuni episodi della prima stagione. I nomi del cast di Welcome to Derry dovrebbero aumentare nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati sulle novità che riguardano la serie tv horror.



Welcome to Derry sarà ambientata negli anni '60 e condurrà gli spettatori verso gli eventi raccontati nel primo film di Muschietti.

Bill Skarsgård non dovrebbe tornare nel ruolo di Pennywise ma la trama dovrebbe comunque esplorare ulteriormente le vicende delle origini del terrificante demone.

Sarà interessante comprendere in che modo Welcome to Derry riuscirà a nutrirsi della matrice letteraria di King e unirsi alla controparte cinematografica.



Secondo la produttrice della serie, Welcome to Derry sarà follemente spaventosa e appassionerà i fan e gli spettatori che hanno amato i due film di Muschietti.