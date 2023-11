Welcome to Derry, la serie prequel di IT è stata rinviata al 2025!

Lo sciopero di sceneggiatori e attori ha tenuto (e sta, in parte, ancora tenendo) sotto scacco l'intera Hollywood per mesi, condizionando in maniera decisamente importante le tabelle di marcia previste per le nuove produzioni di grande e piccolo schermo: non fa eccezione Welcome to Derry, la serie prequel di IT.

Annunciata qualche tempo fa da HBO, la serie che dovrebbe includere nel cast una star di Daredevil avrebbe dovuto fare il suo esordio durante il prossimo anno, ma HBO ne ha annunciato il rinvio nell'ambito delle comunicazioni diffuse oggi sulle sue produzioni più attese (annunci che hanno coinvolto anche serie come House of the Dragon, The Last of Us ed Euphoria).

"Avevamo programmato Welcome to Derry per l'Halloween del 2024, ma la faremo slittare al 2025" sono state le parole del CEO di HBO e Max: vedremo se, a questo punto, si cercherà di mantenere la finestra di lancio autunnale (periodo perfetto per un prodotto horror come il prequel di IT, d'altronde) o se, onde evitare attese eccessivamente lunghe, si preferirà anticipare i tempi.

HBO, comunque, sembra puntare parecchio su una serie che, seppur priva dell'apporto di Bill Skarsgard, viene già definita spaventosa dagli addetti ai lavori: e voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!