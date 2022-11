Welcome to Derry, la serie prequel di IT è 'follemente spaventosa' secondo la produttrice

Nel corso della sua lunga intervista concessa a Variety, Sarah Aubrey, produttrice esecutiva di HBO Max, ha avuto modo di parlare dello stato di sviluppo di Welcome to Derry, serie che fungerà da prequel al dittico cinematografico diretto da Andy Muschietti e che vedrà ancora il regista coinvolto in qualità di produttore. Ecco un'anticipazione.

Considerando che la presenza dell'entità nella cittadina del Maine risale a migliaia di anni prima rispetto alla vicenda raccontata nel romanzo di Stephen King, e che emerge dall'ombra ogni 27 anni per nutrirsi, ci sono molti eventi che lo show può esplorare e secondo la produttrice di HBO Max includerà alcuni momenti "follemente spaventosi".

"Stiamo lavorando fianco a fianco con Jason Fuchs, Brad Caleb Caine, Andy Muschietti e Barbara Muschietti. Loro conoscono molto bene la mitologia di IT, e sanno lavorare con questi personaggi e con ciò che di follemente spaventoso stanno inserendo all’interno della produzione. A volte penso che abbiano qualcosa che non vada, considerando tutte le idee e gli spunti terrorizzanti con cui ci spaventano di continuo. Avrete presto notizie sullo sviluppo di questo progetto. Andy è molto coinvolto nel progetto, e questo è un aspetto molto importante per portare ai fan un qualcosa capace di soddisfarli".

Intitolata Welcome To Derry, nome della città in cui si svolge la storia originale, la serie avrà un'ambientazione anni '60 e ciò significa che questo show si svolgerà durante il precedente ciclo di violenza di Pennywise prima che il Losers Club si unisse per affrontarlo negli anni '80. Per coloro che non sono avvezzi alla storia, Pennywise esce dall'ibernazione ogni 27 anni per uccidere i bambini di Derry, e dato che il Club dei Perdenti non lo ferma finché non sono adulti, questa storia riguarderebbe un periodo in cui lui ha la meglio.

Solo pochi giorni fa sono stati annunciati gli showrunner di Welcome to Derry: gli stessi Jason Fuchs e Brad Caleb Kane di cui parla la produttrice nell'intervista riportata in questo articolo.