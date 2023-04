Welcome to Derry, una star di Daredevil entra nel cast della serie tv su IT

La serie prequel di IT, Welcome to Derry, racconterà le vicende antecedenti all'incontro della banda dei perdenti con il temibile clown Pennywise. Lo show è tutt'ora in produzione, ma sono già stati svelati i nomi di alcuni membri del cast, e l'infornata non è ancora finita.

Deadline ha infatti riportato la notizia di due nuove aggiunte al cast di Welcome to Derry. Si tratta di Madeline Stowe, già vista in Revenge, e di Stephen Rider, già apparso nella serie di Daredevil targata Marvel.

Un ulteriore aggiornamento riguarda chi dirigerà buona parte degli episodi dello show, si tratta di Andy Muschietti, già regista dei due recenti capitoli cinematografici dedicati al clown Pennywise. A tal proposito ecco qui la nostra recensione della prima parte di IT.

Welcome to Derry non è ancora stato mostrato in alcun modo, sembra però che qualcosa dovrebbe avvistarsi all'orizzonte nel corso del 2024, sul rinominato Max.

Tuttavia la più grande domanda che i fan si pongono è un'altra, chi interpreterà il temibile pagliaccio nello show tv?

Tale quesito sorge dopo le recenti affermazioni di Bill Skasgard, interprete di IT nei recenti film, il quale ha confermato che al momento non è interessato a riprendere il ruolo, almeno non ancora.

"Se qualcun altro riesce a farlo, il mio consiglio sarebbe solo: fallo tuo, divertiti" ha condiviso l'attore il mese scorso con Jake's Takes.

Non resta quindi che attendere ulteriori sviluppi, e magari qualche primo teaser trailer, per capire cosa dobbiamo aspettarci da Welcome to Derry, spaventoso secondo la produttrice.